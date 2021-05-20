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Loewe снова в России!


20.05.2021 10:09

 

 

Loewe возвращается! Эксклюзивным дистрибьютором бренда на российском рынке стала компания Armada Sound. Уже в эти выходные поклонники торговой марки смогут увидеть новинки Loewe на стенде Armada Sound на выставке Hi-Fi & High End Show 2021, которая пройдёт в московском отеле «Бородино».

 

Компания Loewe была основана в 1923 году, в год появления радио в Германии, и быстро завоевала авторитет во всём мире благодаря многочисленным техническим инновациям и дизайну выпускаемой продукции. Все устройства Loewe разрабатываются, производятся и проходят испытания в немецком городе Кронах. Одной из главных категорий выпускаемой продукции являются телевизоры с отличным качеством изображения и звука: каждый из них перед отгрузкой проходит индивидуальную калибровку.

 

Современные модели телевизоров Loewe – это 4К OLED панели, а также технологии HDR10, HLG и Dolby Vision. Встроенный жёсткий диск позволяет записывать нужный контент и планировать просмотр тогда, когда это удобно пользователю. Можно смотреть телевизионную передачу и одновременно вести запись двух программ, транслируемых по другим каналам. А приложение my Loewe позволяет смотреть ТВ-передачи на мобильном устройстве, находясь вне дома.

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