Loewe Stellar подрос

27.12.2024 19:02

Телевизоры с технологией органических светодиодов OLED Loewe Stellar теперь выпускаются с экранами с диагональю 77 и 83 дюйма. До сих пор потребителям эта модель ТВ была доступна в меньших размерах. В ближайшем будущем Loewe планирует выпустить и 97-дюймовую версию.



Светодиодные панели, которыми комплектуются Loewe Stellar – собственного производства, что делает эту модель уникальной: Loewe – единственный ТВ-изготовитель за пределами Азии, выпускающий свои OLED дисплеи, а не закупающий их у других производителей.



Корпус телевизора сделан из алюминия, этот же материал используется и для изготовления стойки в виде буквы X. Телевизор, закреплённый на стойке, можно вращать. ТВ комплектуется встроенной двухканальной аудиосистемой Loewe DR+ и терабайтным SSD-накопителем. Расположенный на передней панели так называемый Loewe Eye – световой индикатор, который показывает состояние устройства (включён телевизор или выключен).



