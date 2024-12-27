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Loewe Stellar подрос


27.12.2024 19:02

 

 

Телевизоры с технологией органических светодиодов OLED Loewe Stellar теперь выпускаются с экранами с диагональю 77 и 83 дюйма. До сих пор потребителям эта модель ТВ была доступна в меньших размерах. В ближайшем будущем Loewe планирует выпустить и 97-дюймовую версию.

 

Светодиодные панели, которыми комплектуются Loewe Stellar – собственного производства, что делает эту модель уникальной: Loewe – единственный ТВ-изготовитель за пределами Азии, выпускающий свои OLED дисплеи, а не закупающий их у других производителей.

 

Корпус телевизора сделан из алюминия, этот же материал используется и для изготовления стойки в виде буквы X. Телевизор, закреплённый на стойке, можно вращать. ТВ комплектуется встроенной двухканальной аудиосистемой Loewe DR+ и терабайтным SSD-накопителем. Расположенный на передней панели так называемый Loewe Eye – световой индикатор, который показывает состояние устройства (включён телевизор или выключен).

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