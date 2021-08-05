Logitech: первые TWS-наушники для бизнеса

05.08.2021 10:14

Новые гарнитуры Logitech Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds – первые на рынке TWS (true wireless stereo) гарнитуры, прошедшие сертификацию трёх крупнейших платформ для видеоконференцсвязи Google Meet, Microsoft Teams и Zoom.



Многие компании переходят к гибридному формату работы («удалёнка» + офис) на постоянной основе, в связи с чем качество видеоконференцсвязи и возможность совместного доступа к проектам становятся особенно важны. Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds обеспечивают и то, и другое – а ещё они выглядят современно и стильно.

Активное шумоподавление, поддержка беспроводной связи через USB-приёмник и протокол Bluetooth, отличное качество звука, большой запас автономной работы (в два раза больше, чем у обычных потребительских наушников) – профессионалы оценят универсальность и надёжность Zone True Wireless. Наушники выпускаются в двух цветах: графитовом сером (Graphite) и розовом (Rose). Проводная модель Zone Wired Earbuds предназначена для офисных работников, для которых важнее простота и удобство использования и звук профессионального уровня. Гарнитура поддерживает подключение при помощи интерфейсов USB-C, USB-A и стандартного разъёма 3,5 мм. В продаже новинки появятся осенью 2021 года.