Logitech: система «всё в одном» для гибридных офисов

11.11.2021 17:53

Logitech Rally Bar Mini – ВКС-система «всё в одном» для небольших помещений, совместимая с любыми программными видеоклиентами и поддерживающая самые распространённые на сегодняшний день сервисы видеосвязи (Microsoft Teams, Zoom). Использование такой системы упрощает настройку оборудования для видеоконференций и управление им.



Logitech Rally Bar Mini может работать как в связке с ПК или Mac – через USB, так и самостоятельно, в режиме аппаратного комплекса. Благодаря новинке проводить совещания в современных гибридных рабочих пространствах становится намного легче. Устройство можно поставить на стол или закрепить на стене под или над экраном. При использовании Rally Bar Mini с панелью управления TAP перед очередное совещание можно начать в одно касание, без дополнительной настройки. Высококачественная оптика обеспечивает чёткое изображение при разрешениях до 4К; предусмотрена возможность панорамирования и изменения угла съёмки.



Система оснащена динамиками с ультранизким уровнем искажений. Благодаря технологии RightSound регулировка уровня звука при воспроизведении громкой и тихой речи происходит автоматически; фоновые шумы подавляются. Logitech Rally Bar Mini фокусируется на выступающем, игнорируя другие звуки и голоса. Штатный микрофон принимает сигнал на дистанции до 4,6 м. При необходимости возможна установка до двух дополнительных микрофонов Rally.