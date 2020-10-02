Logitech Zone Wired: видеосвязь без проблем

02.10.2020 12:29

Гарнитура Zone Wired – новинка в категории продуктов для личного рабочего пространства, одного из приоритетных направлений для Logitech. Это простое и эффективное решение обеспечивает полноценное взаимодействие сотрудников как по аудио-, так и по видеосвязи.



Zone Wired совместима с наиболее распространенными приложениями для проведения видеоконференций, а также с большинством платформ и операционных систем, сертифицирована для работы с Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Google Meet и Voice, поддерживает такие популярные программы, как Cisco Jabber, BlueJeans и GoToMeeting. Решение можно легко и быстро интегрировать практически в любую рабочую среду.



В гарнитуре используются динамики премиум-класса для оптимизации качества вызовов или прослушивания музыки. Сертифицированный Microsoft Teams микрофон исключает улавливание посторонних разговоров во время звонка. Одна из кнопок на пульте управления гарнитурой активирует голосового помощника Cortana. Кабель Zone Wired имеет оплётку, предотвращающую его заламывание; предусмотрена возможность подключения к портам USB Type-A или Type-C.