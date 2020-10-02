ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Logitech Zone Wired: видеосвязь без проблем


02.10.2020 12:29

 

 

Гарнитура Zone Wired – новинка в категории продуктов для личного рабочего пространства, одного из приоритетных направлений для Logitech. Это простое и эффективное решение обеспечивает полноценное взаимодействие сотрудников как по аудио-, так и по видеосвязи.

 

Zone Wired совместима с наиболее распространенными приложениями для проведения видеоконференций, а также с большинством платформ и операционных систем, сертифицирована для работы с Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Google Meet и Voice, поддерживает такие популярные программы, как Cisco Jabber, BlueJeans и GoToMeeting. Решение можно легко и быстро интегрировать практически в любую рабочую среду.

 

В гарнитуре используются динамики премиум-класса для оптимизации качества вызовов или прослушивания музыки. Сертифицированный Microsoft Teams микрофон исключает улавливание посторонних разговоров во время звонка. Одна из кнопок на пульте управления гарнитурой активирует голосового помощника Cortana. Кабель Zone Wired имеет оплётку, предотвращающую его заламывание; предусмотрена возможность подключения к портам USB Type-A или Type-C.

Связанные новости:
 ViewSonic: новая категория LED-решений - 21.09.2020 11:57
 Назад в офис – эффективно и безопасно - 04.09.2020 12:21
 Что покажут на InfoComm Connected v.RUS? - 25.06.2020 12:09
 Лазерный проектор для бизнеса LG ProBeam BU50NST - 08.06.2020 13:52
 URC: интеграция с DMX - 16.08.2019 12:25
 Беспроводная стереосистема Logitech X300 - 21.06.2014 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007