Louis Vuitton: первые шаги в мир аудио

22.07.2021 13:25

Бренд, широко известный в модном мире, продолжает своё неторопливое вторжение на аудиорынок. Некоторое время назад компания выпустила беспроводные наушники – модель Horizon, розничная цена которой составила тысячу долларов США. Новая разработка – компактный громкоговоритель, тоже беспроводной.

Миниатюрная колонка похожа на НЛО – каким его рисует фантазия обывателя. Horizon Light Up оснащается двумя 0,75-дюймовыми твитерами, встроенным сабвуфером 3”, тремя микрофонами и поддерживает технологии Bluetooth 5.1 и Apple AirPlay 2, воспроизводя аудио с подключённого смартфона. В комплект поставки входит док-станция с USB-C подзарядкой. Чтобы у окружающих не оставалось сомнений в том, что за бренд выпустил чудо-систему, дизайнеры Louis Vuitton щедро украсили её корпус (стекло, нержавеющая сталь, кожа) логотипами компании – и 35-ю светодиодами, подчёркивающими сходство громкоговорителя с летающей тарелкой.

Цена устройства – не космическая, но и дешёвой колонку не назовёшь. Беспроводная акустическая система почти за 3000 долларов США – не такая уж и редкость; другое дело, что продукция Louis Vuitton, очевидно, не выдержит сравнения с лучшими моделями, выпускаемыми производителями «настоящего» хай-фая…Впрочем, столь же очевидно, что Horizon Light Up создан не для услаждения слуха аудиофилов. А тех, кто привык делать «громкие заявления» своим видом и дорогими аксессуарами, цена колонки LV точно не напугает. В продаже новинка появится 31 июля; разместить предзаказ можно уже сейчас.