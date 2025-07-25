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Ловите момент с Hisense: ТВ UXQ 116” скоро появятся в РФ


25.07.2025 09:48

 

 

Компания Hisense начала массовое производство телевизоров UXQ с диагональю 116 дюймов. Это самые большие в мире телевизоры с технологией Mini-LED с подсветкой RGB. Ожидается, что в России они появятся в продаже уже осенью 2025 года.

 

С началом выпуска 116-дюймовых телевизоров UXQ Hisense устанавливает новый отраслевой стандарт качества. Как утверждает производитель, изображение на экранах этих ТВ будет невероятно ярким, меняющим привычное восприятие. Вместо одноцветных светодиодов здесь используются отдельные красные, зеленые и синие Mini-LED – в каждой из тысяч зон затемнения. Благодаря этому достигаются цветовой охват вплоть до 95% BT.2020 – наибольший в отрасли – и пиковая яркость до 8000 нит.

 

Движок Hi-View AI Engine X оптимизирует изображение и звук и настраивает их в режиме реального времени, чтобы пользователь ощутил максимальный эффект от просмотра. Телевизоры Hisense UXQ комплектуются аудиосистемой объёмного звучания 6.2.2 CineStage X Surround.

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