Lowther Loudspeakers: первая новинка за 30 лет

27.06.2022 14:54

Британский производитель акустических систем Lowther Loudspeakers впервые за почти 30 лет выпустил принципиально новую модель.



Колонки Almira – продолжение серии Heritage («наследие»). Как говорится в пресс-релизе, громкоговоритель – «классика на новый лад», в нём сохранены лучшие черты, присущие большим напольникам Lowther. Новинка разработана для помещений небольшой и средней площади. В колонках используется рупорная конструкция Voigt. Особенность, присущая только новой модели – технология фазовой компенсации.



Компания Lowther Loudspeakers возникла в результате сотрудничества звукоинженера Пола Войта (Paul Voigt) и фирмы O.P. Lowther. Первая акустическая система Lowther была выпущена в 1934 году.



