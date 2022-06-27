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Lowther Loudspeakers: первая новинка за 30 лет


27.06.2022 14:54

 

 

Британский производитель акустических систем Lowther Loudspeakers впервые за почти 30 лет выпустил принципиально новую модель.

 

Колонки Almira – продолжение серии Heritage («наследие»). Как говорится в пресс-релизе, громкоговоритель – «классика на новый лад», в нём сохранены лучшие черты, присущие большим напольникам Lowther. Новинка разработана для помещений небольшой и средней площади. В колонках используется рупорная конструкция Voigt. Особенность, присущая только новой модели – технология фазовой компенсации.

 

Компания Lowther Loudspeakers возникла в результате сотрудничества звукоинженера Пола Войта (Paul Voigt) и фирмы O.P. Lowther. Первая акустическая система Lowther была выпущена в 1934 году.

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