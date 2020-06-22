LU9245 – новый профессиональный проектор BenQ

22.06.2020 07:00

Новая лазерная модель LU9245 появилась в профессиональной линейке BenQ. DLP-проектор предназначен для инсталляций в помещениях большой площади: создаваемые им проекции остаются яркими и насыщенными даже в условиях высокой освещённости.

Лазерный источник света BlueCore обеспечивает яркость 7000 люмен и рассчитан на 70 тысяч часов работы в экономном режиме. Качественная цветопередача (охват 96% пространства Rec. 709) достигается благодаря использованию системы с двойным цветовым колесом. Проектор можно устанавливать под любым углом без ущерба качеству изображения. Уровень защиты IP5X означает, что устройство не боится попадания пыли внутрь корпуса.

LU9245 оснащён портами HDMI 2.0 для полной совместимости с сигналом 4K (проектор выводит изображение в формате WUXGA). HDBaseT позволяет принимать AV-сигнал по стандартному кабелю Cat5. Автоматическая регулировка светового потока Dynamic Dimming обеспечивает наилучшее качество изображения в тёмных сценах, а цветовую гамму можно выбирать вручную. Инсталляционное ПО даёт возможность удалённого обслуживания и управления. Проектор совместим с системами автоматизации Creston, AMX и PJ Link.