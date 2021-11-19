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Лучше говорить, чем жать на кнопку


19.11.2021 09:53

 

 

В Германии провели исследование с целью выяснить, насколько часто пользователи «умных» домашних электронных устройств прибегают к услугам голосовых помощников.

 

Оказалось, что в двух из каждых трёх немецких семей голосовые ассистенты востребованы постоянно. Связано это в том числе и с пандемией Covid-19, которая привела к взрывному росту использования интеллектуальных гаджетов. При этом вопросы безопасности отошли на второй план: немцы поняли, что давать электронике команды голосом удобнее, чем нажимать на кнопки, и комфорт перевесил опасения, что в результате таких разговоров произойдёт утечка личной информации.

 

Всего в Германии обладателями домашних «умных» устройств являются 41% потребителей. 88% из них убеждены, что такие устройства обязательно появятся в каждом – без исключения – доме в течение ближайших нескольких лет. 78% считают, что пользоваться гаджетами с ИИ удобно, это повышает уровень жизни. В 2020 году к голосовому управлению прибегали 52% владельцев смарт-спикеров и пр., в 2021 году их уже 65%. Многие продолжают использовать мобильные приложения, но тенденция очевидна.

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