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Лучшее аудио – в Dolby Atmos


22.11.2019 12:49

 

 

К концу 2020 года компания Dolby планирует осуществить ремастеринг 10 тысяч аудиотреков в Dolby Atmos.

 

Инициативу Dolby в первую очередь должны оценить инсталляторы, которые получат дополнительный инструмент для работы с потенциальными заказчиками. Ведущие производители, работающий в коммерческом секторе, также прилагают значительные усилия для продвижения иммерсивного звука, позиционируя его как «опыт нового поколения».

 

На сегодня несколько записей уже доступны и могут быть использованы системными интеграторами для демонстрации возможностей аудио компонентов с поддержкой Dolby Atmos. Это, например, альбом “Smoke + Mirrors” группы Imagine Dragons; “Kick” INXS – 30-е, юбилейное издание; Kraftwerk, “3-D The Catalogue”, Metallica, “Through the Never”; ещё один юбилейный альбом – “Automatic for the People”, R.E.M., и др.

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