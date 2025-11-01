Лучшее из Японии

01.11.2025 15:47

В ассортименте японского бренда Audio-Technica появились новинки: полноразмерные наушники открытого типа ATH-ADX7000 и обновлённая серия головок звукоснимателя AT33x.

Audio-Technica ATH-ADX7000 – это самые современные драйверы с технологией HXDT, практически невесомая сетка на чашках и звук аудиофильского качества. В пресс-релизе особо подчёркивается способность нового флагмана воспроизводить отлично контролируемые и мощные басы и максимально достоверно воспроизводить средние частоты. На высоких частотах много воздуха, отличная детализация, звучание сбалансированное, не агрессивное, но и не заглушенное.



AT33x – современная версия фирменных фонокартриджей из линейки, которая не обновлялась более десяти лет. Изменения коснулись используемых материалов, конструкции и пр. Производитель обещает «классический аналоговый звук», мягкий, насыщенный, экспрессивный и богатый деталями во всём аудиоспектре. Для «выдающегося разделения каналов» используются две подвижные катушки. Всего в линейке пять моделей: три стерео и две моно.

Картридж AT33xEN – с эллиптической цельной иглой и дюралюминиевым кантилевером, в модели MLB игла – с заточкой MicroLinear, а кантилевер – из бора; стереоголовка MLD – с такой же иглой и кантилевером из дюралюминия. Две модели типа True Mono также различаются используемыми материалами: в MONO/I – пермендюр (сплав железа и кобальта) и неодимовый магнит, в MONO/II – чистое железо и самарий-кобальтовый магнит. Корпус картриджа во всех случаях сделан из цинка, алюминия и полимера повышенной жёсткости.