Лучшие AV-изобретения 2024 года

17.12.2024 12:03

Американский журнал Time опубликовал список 200 лучших изобретений уходящего 2024 года. Перечень состоит из множества категорий, одна из которых – аудиовидеоустройства. Список составлялся путём опрашивания редакторов и корреспондентов Time, живущих и работающих по всему миру. Примечательно, что их просили в первую очередь вспомнить о развивающихся областях науки и техники, в частности, здравоохранении, искусственном интеллекте и «зелёной энергетике». Полученные данные обработали, сократив количество номинантов до нескольких главных претендентов; их, в свою очередь, оценили по ряду факторов, включающих «оригинальность, эффективность, амбициозность идеи и степень влияния на человека».

Приводить весь список не будем, перечислим лишь вошедшие в него аудиовидеоустройства. Это, например, телевизор с прозрачным 77-дюймовым экраном LG Signature OLED-T, который выглядит так, будто изображение парит в воздухе; QLED-телевизор Samsung Neo 8K с интеллектуальной технологией апскейлинга, которая повышает качество SD и HD контента до 8K; внутриканальные наушники открытого типа Bose Ultra Open – они выглядят как клипсы для ушей, не перекрывают слуховой канал и позволяют слышать окружающие звуки; ещё одни наушники, на этот раз накладные – Sonos Ace (напомним, эксперты разочарованы этой новинкой, но в Time считают, что она достойна оказаться в списке лучших, в том числе, или в первую очередь, благодаря чашкам из вторично переработанного пластика и оголовью, обтянутому искусственной кожей…). Также в перечень попали: беспроводная колонка Sony Bravia Theater U – точнее, две колонки, соединённые ободом, как наушники, но надеваемые не на голову, а на шею (Time подчёркивает удобство такого решения: пользователь не изолирован от происходящего вокруг, но при этом громкие звуки не мешают тем, кто находится рядом); портативная акустическая система со встроенным сабвуфером Brane X (производства американской компании Brane Audio) – давление внутри корпуса контролируется системой магнитов и обеспечивает очень мощный для устройства такого размера бас; наушники Dyson OnTrac с многорежимной системой шумоподавления, мгновенно меняющей параметры звучания в зависимости от окружающих условий, и сменными декоративными накладками.

В перечень аудиовидеоустройств, которые эксперты Time сочли достойными титула «лучшее изобретение года», также вошли: настольная колонка Samsung Music Frame, выполненная в виде рамки для фото (35х35 см, шесть динамиков, голосовое управление, подключение по Bluetooth или Wi-Fi); компактный переносной всепогодный громкоговоритель Altec Lansing HydraBlast 2.0 (магнитное крепление, карабин, защита от влаги, пыли и песка, противоударный корпус); Avian Audio Haikubox – устройство для записи голосов птиц, автоматически распознающее, какая птица поёт, и передающее записанное по Wi-Fi на сайт; портативный «умный» лазерный проектор LG CineBeam Q 4K UHD (изображение 4K размером 120 дюймов по диагонали, стриминг с Netflix, Disney+ и пр.); мобильный проектор Epson ELPCS01 (колёсная тележка со встроенным HD-проектором; максимальный размер изображения 160 дюймов).