ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Лучшие AV-изобретения 2024 года


17.12.2024 12:03

 

 

Американский журнал Time опубликовал список 200 лучших изобретений уходящего 2024 года. Перечень состоит из множества категорий, одна из которых – аудиовидеоустройства. Список составлялся путём опрашивания редакторов и корреспондентов Time, живущих и работающих по всему миру. Примечательно, что их просили в первую очередь вспомнить о развивающихся областях науки и техники, в частности, здравоохранении, искусственном интеллекте и «зелёной энергетике». Полученные данные обработали, сократив количество номинантов до нескольких главных претендентов; их, в свою очередь, оценили по ряду факторов, включающих «оригинальность, эффективность, амбициозность идеи и степень влияния на человека».

 

Приводить весь список не будем, перечислим лишь вошедшие в него аудиовидеоустройства. Это, например, телевизор с прозрачным 77-дюймовым экраном LG Signature OLED-T, который выглядит так, будто изображение парит в воздухе; QLED-телевизор Samsung Neo 8K с интеллектуальной технологией апскейлинга, которая повышает качество SD и HD контента до 8K; внутриканальные наушники открытого типа Bose Ultra Open – они выглядят как клипсы для ушей, не перекрывают слуховой канал и позволяют слышать окружающие звуки; ещё одни наушники, на этот раз накладные – Sonos Ace (напомним, эксперты разочарованы этой новинкой, но в Time считают, что она достойна оказаться в списке лучших, в том числе, или в первую очередь, благодаря чашкам из вторично переработанного пластика и оголовью, обтянутому искусственной кожей…). Также в перечень попали: беспроводная колонка Sony Bravia Theater U – точнее, две колонки, соединённые ободом, как наушники, но надеваемые не на голову, а на шею (Time подчёркивает удобство такого решения: пользователь не изолирован от происходящего вокруг, но при этом громкие звуки не мешают тем, кто находится рядом); портативная акустическая система со встроенным сабвуфером Brane X (производства американской компании Brane Audio) – давление внутри корпуса контролируется системой магнитов и обеспечивает очень мощный для устройства такого размера бас; наушники Dyson OnTrac с многорежимной системой шумоподавления, мгновенно меняющей параметры звучания в зависимости от окружающих условий, и сменными декоративными накладками.

 

В перечень аудиовидеоустройств, которые эксперты Time сочли достойными титула «лучшее изобретение года», также вошли: настольная колонка Samsung Music Frame, выполненная в виде рамки для фото (35х35 см, шесть динамиков, голосовое управление, подключение по Bluetooth или Wi-Fi); компактный переносной всепогодный громкоговоритель Altec Lansing HydraBlast 2.0 (магнитное крепление, карабин, защита от влаги, пыли и песка, противоударный корпус); Avian Audio Haikubox – устройство для записи голосов птиц, автоматически распознающее, какая птица поёт, и передающее записанное по Wi-Fi на сайт; портативный «умный» лазерный проектор LG CineBeam Q 4K UHD (изображение 4K размером 120 дюймов по диагонали, стриминг с Netflix, Disney+ и пр.); мобильный проектор Epson ELPCS01 (колёсная тележка со встроенным HD-проектором; максимальный размер изображения 160 дюймов).

Связанные новости:
 Первые наушники Dyson – в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» - 13.09.2024 14:30
 Прилипала. Как рыба, только колонка. - 18.07.2024 15:00
 Sonos Ace: свершилось - 22.05.2024 13:33
 Переносной проектор LG CineBeam Q  - 22.03.2024 14:54
 Аудиоколлаборация Bose и Kith  - 19.01.2024 17:59
 Samsung Music Frame: смотри и слушай - 16.01.2024 00:09
 Прозрачный беспроводной ТВ LG Signature OLED T - 12.01.2024 12:20
 Не картина, а ТВ - 26.10.2023 17:30
 Samsung Neo QLED ТВ: линейка 2022 года - 05.03.2022 14:36
 Носимый персональный кинотеатр Sony - 15.10.2021 12:43
 Новые лазерные 4К проекторы Epson  - 07.10.2021 11:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007