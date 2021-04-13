Лучший сервис в 2021 году

13.04.2021 10:30

Политика компании Peerless-AV в области онлайн-обучения признана лучшей – об этом свидетельствуют результаты ежегодного голосования, организованного специализированным интернет-ресурсом SCN (Systems Contractor News). Peerless-AV получила платиновую награду Stellar Service (дословно «звёздный сервис») 2021.

Голосование проводится уже восемь лет. За прошедший год потребность в онлайн-услугах возросла многократно, и Peerless-AV адаптировалась к новым условиям успешнее других игроков рынка. Доказательство – первое место (платиновая награда) в категории «Лучшее онлайн-обучение». Речь идёт о программе обучения сертифицированных дилеров компании. Она состоит из нескольких курсов, в которых демонстрируются различные инсталляционные приёмы. Большое внимание уделено вопросам безопасности монтажа оборудования, подробно рассматриваются наиболее эффективные решения и способы минимизировать риск ошибок при осуществлении инсталляционных работ.

Второе и третье места (золотая и серебряная награды) в этой же категории заняли компании Extron и Biamp.