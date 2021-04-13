ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Лучший сервис в 2021 году


13.04.2021 10:30

 

 

Политика компании Peerless-AV в области онлайн-обучения признана лучшей – об этом свидетельствуют результаты ежегодного голосования, организованного специализированным интернет-ресурсом SCN (Systems Contractor News). Peerless-AV получила платиновую награду Stellar Service (дословно «звёздный сервис») 2021.

 

Голосование проводится уже восемь лет. За прошедший год потребность в онлайн-услугах возросла многократно, и Peerless-AV адаптировалась к новым условиям успешнее других игроков рынка. Доказательство – первое место (платиновая награда) в категории «Лучшее онлайн-обучение». Речь идёт о программе обучения сертифицированных дилеров компании. Она состоит из нескольких курсов, в которых демонстрируются различные инсталляционные приёмы. Большое внимание уделено вопросам безопасности монтажа оборудования, подробно рассматриваются наиболее эффективные решения и способы минимизировать риск ошибок при осуществлении инсталляционных работ.

 

Второе и третье места (золотая и серебряная награды) в этой же категории заняли компании Extron и Biamp.

Связанные новости:
 Peerless-AV: больше вариантов для монтажа  - 03.03.2021 11:58
 Peerless-AV – обладатель награды DIGI Award 2021 - 24.12.2020 10:45
 Встраиваемые монтажные боксы Peerless-AV - 02.12.2020 11:41
 Экологичный Peerless-AV - 27.10.2020 10:38
 Peerless-AV: новый мобильный стенд SmartMount - 07.10.2020 11:58
 Peerless-AV: ещё одна победа - 18.06.2020 15:19
 Peerless-AV: крепление для колонн CMAL - 11.06.2020 12:39
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007