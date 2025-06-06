ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Lumens: автоматическая многоугольная съёмка без оператора


06.06.2025 01:20

 

 

Intelligent Director – новая функция медиапроцессоров Lumens LC300 и LC300S. Она позволяет приблизить качество автоматической многоугольной съёмки к телевизионному и упростить процесс записи. Функция Intelligent Director доступна в прошивки версии не ниже LCB102.

 

Особенность Lumens Intelligent Director – автопереключение угла съёмки, осуществляемое с помощью искусственного интеллекта. Благодаря новой функции медиапроцессор распознаёт поведение докладчика и аудитории и переключает угол камеры, размещённой в переговорной комнате, конференц-зале, учебной аудитории или лекционном зале. Искусственный интеллект позволяет процессорам Lumens LC300/LC300S работать в тандеме с отслеживающими камерами VC-TR40, что, в свою очередь, даёт возможность вести многоугольную съёмку без привлечения видеооператоров.

 

В новую прошивку добавлены функции настройки расписания с поддержкой календаря iLearning и Lumens Virtual camera 2.0. В прошивке версии LCB103 максимальная продолжительность записи увеличена с 12 до 16 часов.

Связанные новости:
 Lumens: ВКС с полной поддержкой Dante  - 06.05.2025 14:56
 Медиапроцессор Lumens LC300S: 4K-запись по 12G-SDI  - 21.03.2025 13:48
 Lumens ускоряет переход к AV по IP  - 07.02.2025 13:32
 Lumens: сертификация Panopto - 29.10.2024 12:53
 PTZ-камеры Lumens: обновление до NDI HX3  - 17.07.2024 14:00
 4K PTZ-камеры Lumens: больше возможностей  - 04.06.2024 16:25
 Новые программные решения Christie - 30.06.2020 12:08
 Камера Sony RX10 III с широким диапазоном фокусных расстояний - 05.06.2016 13:00
 Dune HD Pro – медиацентр класса Hi-End - 08.09.2011 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007