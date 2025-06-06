Lumens: автоматическая многоугольная съёмка без оператора

06.06.2025 01:20

Intelligent Director – новая функция медиапроцессоров Lumens LC300 и LC300S. Она позволяет приблизить качество автоматической многоугольной съёмки к телевизионному и упростить процесс записи. Функция Intelligent Director доступна в прошивки версии не ниже LCB102.

Особенность Lumens Intelligent Director – автопереключение угла съёмки, осуществляемое с помощью искусственного интеллекта. Благодаря новой функции медиапроцессор распознаёт поведение докладчика и аудитории и переключает угол камеры, размещённой в переговорной комнате, конференц-зале, учебной аудитории или лекционном зале. Искусственный интеллект позволяет процессорам Lumens LC300/LC300S работать в тандеме с отслеживающими камерами VC-TR40, что, в свою очередь, даёт возможность вести многоугольную съёмку без привлечения видеооператоров.

В новую прошивку добавлены функции настройки расписания с поддержкой календаря iLearning и Lumens Virtual camera 2.0. В прошивке версии LCB103 максимальная продолжительность записи увеличена с 12 до 16 часов.