Lumens и Vingloop ускорят внедрение AV over IP

13.01.2026 14:57

Две компании заключили соглашение о стратегическом партнёрстве: у сетевых коммутаторов Vingloop, обладающих ИИ-функциями, появятся новые возможности благодаря интеграции фирменных технологий Lumens. Сотрудничество сулит инсталляторам упрощение настройки и внедрения AV-сетей на основе Ethernet: технологии Lumens IP, NDI и Dante обеспечат подключение по принципу plug-and-play.



Коммутаторы Vingloop поддерживают системы Q-LAN и Crestron и технологии потокового аудио и видео: Dante, NDI, IPMX, SDVoE и AES67. Они позволяют автоматически создавать виртуальные сети и подсети; фирменный многоязычный интерфейс удобен и интуитивно понятен. AI-серия устройств Vingloop разработана для AV-профессионалов и предназначена для использования в корпоративной среде, образовательных учреждениях, государственных организациях и т.п. В числе основных функций – автораспознавание устройств, оптимизация мультимедийного трафика, управление питанием PoE+/PoE++ и централизованный мониторинг.



Для Lumens Vingloop – идеальный партнёр, с AV-ориентированным подходом к коммутации сетей. Фирменные коммутационные решения Vingloop в сочетании с возможностями PTZ-камер и AV-процессоров Lumens позволяют развёртывать высококачественное сетевое видео с высокой эффективностью и надёжностью. Коммутаторы Vingloop AIG-8G2GF-PoE, AIM-24MG6XF-UPoE и AIX-24XF4CF полностью совместимы с продукцией Lumens (IP-камерами, медиапроцессорами, устройствами AV-over-IP), что подтверждено соответствующими сертификатами. Коммутаторы поддерживают широко используемые форматы передачи данных и являются стабильной масштабируемой базой для современных мультимедийных рабочих процессов.