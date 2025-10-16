Lumens: когда профессионализм – это традиция

16.10.2025 11:48

Поворотная 4K PTZ-камера камера VC-B50U – новинка модельного ряда Lumens. Это эффективное решение для проведения конференций, организации обучения и вещания и пр. Главные характеристики новинки: поддержка разрешения 4K UHD, 20-кратный зум, коммутация по HDMI / SDI / USB / IP, широкие углы панорамирования и наклона, 256 пресетов и WDR.



1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор обеспечивает стабильность передачи и чёткость изображения при различном освещении. Для видеосъёмки в условиях высокой контрастности и низкой освещённости предусмотрена поддержка WDR и 3D NR. Даже на дальних планах детализация остаётся исключительно высокой благодаря 20-кратному оптическому зуму с интеллектуальными алгоритмами экспозиции.



Вывод видеосигнала – многоканальный: Lumens VC-B50U одновременно выводит сигнал через Ethernet, HDMI, 3G-SDI и USB, поддерживает форматы H.264/HEVC (H.265) и работает с большинством платформ видеоконференцсвязи. Камеру можно с лёгкостью интегрировать в установленные системы автоматизации благодаря поддержке PoE, RS-232 и основных AV-протоколов Crestron, Extron, Visca, Visca over IP. Благодаря различным вариантам монтажа камеры – её можно установить вертикально или подвесить – и автоматической коррекции ориентации изображения разместить камеру можно практические где угодно. Производитель даёт пятилетнюю гарантию на свою продукцию.