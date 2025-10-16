ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Lumens: когда профессионализм – это традиция


16.10.2025 11:48

 

 

Поворотная 4K PTZ-камера камера VC-B50U – новинка модельного ряда Lumens. Это эффективное решение для проведения конференций, организации обучения и вещания и пр. Главные характеристики новинки: поддержка разрешения 4K UHD, 20-кратный зум, коммутация по HDMI / SDI / USB / IP, широкие углы панорамирования и наклона, 256 пресетов и WDR.

 

1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор обеспечивает стабильность передачи и чёткость изображения при различном освещении. Для видеосъёмки в условиях высокой контрастности и низкой освещённости предусмотрена поддержка WDR и 3D NR. Даже на дальних планах детализация остаётся исключительно высокой благодаря 20-кратному оптическому зуму с интеллектуальными алгоритмами экспозиции.

 

Вывод видеосигнала – многоканальный: Lumens VC-B50U одновременно выводит сигнал через Ethernet, HDMI, 3G-SDI и USB, поддерживает форматы H.264/HEVC (H.265) и работает с большинством платформ видеоконференцсвязи. Камеру можно с лёгкостью интегрировать в установленные системы автоматизации благодаря поддержке PoE, RS-232 и основных AV-протоколов Crestron, Extron, Visca, Visca over IP. Благодаря различным вариантам монтажа камеры – её можно установить вертикально или подвесить – и автоматической коррекции ориентации изображения разместить камеру можно практические где угодно. Производитель даёт пятилетнюю гарантию на свою продукцию.

Связанные новости:
 Lumens+Televic: автоматический захват видео с нескольких камер  - 29.09.2025 23:46
 Больше интеллекта: PTZ-камера Lumens VC-TR41 - 04.09.2025 11:47
 Видео в образовании: мобильный формат - 07.08.2025 16:53
 Dante: новые возможности управления видео - 18.07.2025 15:11
 Lumens: автоматическая многоугольная съёмка без оператора  - 06.06.2025 01:20
 Lumens: ВКС с полной поддержкой Dante  - 06.05.2025 14:56
 Новые возможности управления PTZ-камерами - 15.10.2024 10:08
 CTC Capital запускает продажи оборудования Quickconf - 05.03.2024 12:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007