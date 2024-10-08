Lumens: новая линейка кодеров и конвертеров

08.10.2024 11:57

В ассортименте продукции, выпускаемой компанией Lumens, появилась новая линейка NDI-, IP- и USB-кодеров и конвертеров.



Новые OIP-N40E и OIP-N60D – это пара «кодер/декодер» для преобразования NDI HX3 / HX2 и RTSP. OIP-N40E кодирует HD-видео в ряд популярных потоковых форматов, включая NDI HX3; имеет встроенную подсветку; может использоваться как конвертер студийных камер или аппаратный декодер, передавая «живой» поток на программные коммутаторы (vMix, OBS, Telestream Wirecast) с минимальной задержкой. 4K декодер OIP-N60D выводит видео по HDMI с одновременным выводом UVC по USB и может преобразовывать NDI и IP-видео в поток с веб-камеры для использования с платформами видеоконференций, например, с MS Teams, Zoom и Google Meet. В паре с контроллером Lumens VS-KB21N он выполняет функцию масштабируемого IP-коммутатора со встроенным управлением видеокамерами.



Устройства серии OIP-N работают в одногигабитных IP-сетях и могут питаться от адаптера USB или PoE. Они разработаны для применения с платформами видеоконференций и могут стать эффективным дополнением для студийных и веб-камер с кодированием в популярные потоковые форматы. Кроме того, новинки позволяют увеличить расстояние передачи сигнала веб-камеры по USB, которое обычно ограничивается максимальной длиной USB-кабеля. OIP-N60D же способен принимать сигнал с веб-камеры и передавать его по IP-сетям для преобразования в USB с помощью OIP-N40E.



