Lumens OIP-N60C: AV-over-IP без сложностей

02.10.2026 12:21

Lumens OIP-N60C – компактное устройство с функциями управления, маршрутизации и коммутации потоков Dante AV, Dante Audio, NDI и RTSP. Оно упрощает и делает более удобным процесс управления гибридными AV-over-IP системами и позволяет работать с разными форматами в рамках единой системы, без ограничений в выборе предпочтительного протокола потоковой передачи.



Главное преимущество контроллера – возможность его подключения к сторонней системе управления и доступ к Dante- и не-Dante устройствам через единый интерфейс, без приобретения дополнительной программной подписки. Архитектура системы упрощается, а управление маршрутизацией становится более удобным. Последнее особенно ценно в тех случаях, когда менять маршруты аудио и видео требуется оперативно: с OIP-N60C можно заранее сохранить конфигурации в пресетах и переключать сценарии одним вызовом. Контроллер поддерживает 32 пресета, а в Dante-системах – до 128 устройств.



Благодаря способности Lumens OIP-N60C работать одновременно с Dante и обычными IP-источниками отпадает необходимость перестраивать всю инфраструктуру при добавлении новых устройств. В одной гибридной AV-over-IP системе можно использовать и Dante-оборудование, и NDI-камеры, и RTSP-источники, в результате чего значительно упрощается процесс проектирования и настройки, а конечный пользователь получает понятное и удобное управление аудио- и видеомаршрутами. При интеграции со сторонней панелью управления можно мгновенно запускать заранее настроенные AV-шаблоны в зависимости от назначения помещения, типа встречи или расположения сидячих мест.