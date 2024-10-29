Lumens: сертификация Panopto

29.10.2024 12:53

Медиапроцессоры Lumens LC100 и LC200, входящие в фирменную линейку CaptureVision, сертифицированы для использования с платформой управления видеоконтентом Panopto. Теперь потребителям, использующим эти устройства, доступны удалённое планирование сеансов записи и потоковой передачи, автозагрузка данных в библиотеку по запросу и множество других возможностей.



Lumens CaptureVision LC100 и LC200 – это двухканальные и четырёхканальные медиапроцессоры, которые кодируют, записывают и транслируют несколько потоков HD-видео. Они обеспечивают коммутацию, микширование изображений и наложение графики, что позволяет создавать видео, получаемое из нескольких источников, в условиях прямой трансляции. Интеграция с Panopto позволяет удалённо планировать сеансы записи и потоковой передачи, а также автоматически загружать данные в библиотеку по запросу. Это, в свою очередь, даёт возможность управлять видеоресурсами, отслеживать их использование, контролировать доступ и делиться контентом.



В числе других функций процессоров Lumens LC100 и LC200: управление IP-камерой и встроенное управление звуком. В устройствах обеих моделей есть внутреннее хранилище для локальной записи, поддерживается резервное копирование в сетевое хранилище.



