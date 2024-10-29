ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Lumens: сертификация Panopto


29.10.2024 12:53

 

 

Медиапроцессоры Lumens LC100 и LC200, входящие в фирменную линейку CaptureVision, сертифицированы для использования с платформой управления видеоконтентом Panopto. Теперь потребителям, использующим эти устройства, доступны удалённое планирование сеансов записи и потоковой передачи, автозагрузка данных в библиотеку по запросу и множество других возможностей.

 

Lumens CaptureVision LC100 и LC200 – это двухканальные и четырёхканальные медиапроцессоры, которые кодируют, записывают и транслируют несколько потоков HD-видео. Они обеспечивают коммутацию, микширование изображений и наложение графики, что позволяет создавать видео, получаемое из нескольких источников, в условиях прямой трансляции. Интеграция с Panopto позволяет удалённо планировать сеансы записи и потоковой передачи, а также автоматически загружать данные в библиотеку по запросу. Это, в свою очередь, даёт возможность управлять видеоресурсами, отслеживать их использование, контролировать доступ и делиться контентом.

 

В числе других функций процессоров Lumens LC100 и LC200: управление IP-камерой и встроенное управление звуком. В устройствах обеих моделей есть внутреннее хранилище для локальной записи, поддерживается резервное копирование в сетевое хранилище.

Связанные новости:
 Новые возможности управления PTZ-камерами - 15.10.2024 10:08
 Lumens: новая линейка кодеров и конвертеров  - 08.10.2024 11:57
 PTZ-камеры Lumens: обновление до NDI HX3  - 17.07.2024 14:00
 Lumens VC-TR70: далеко сижу, хорошо слежу - 19.02.2024 13:21
 Прямая трансляция с технологией NDI|HX3 - 27.01.2023 12:49
 Вертикальное видео? Всё ещё популярно… - 28.07.2021 10:09
 4K HDMI масштабатор WyreStorm - 09.06.2021 10:35
 Цифровые видеопрезенторы Lumens - 13.08.2011 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007