Lumens+Televic: автоматический захват видео с нескольких камер

29.09.2025 23:46

Компании Lumens и Televic объединили свои технологии и предложили рынку новое решение, которое обеспечивает «максимально чёткую визуальную и аудиокоммуникацию» при проведении гибридных рабочих встреч.

Модуль Lumens CamConnect Pro интегрирован с цифровой дискуссионной системой Televic D‑Cerno 2.0, что даёт пользователям возможность автоматизированного производства видео с нескольких камер. Качество видео – телевизионное, при этом в операторе и вещательном видеомикшере нет необходимости, даже для переключения между спикерами. За ходом дискуссии «следят» несколько IP‑камер; они автоматически переключаются между собой, неизменно обеспечивая оптимальный ракурс съёмки докладчика и полную вовлечённость как очных участников встречи, так и удалённых зрителей и слушателей.

Настройка системы в целом и её составляющих, Televic D‑Cerno и Lumens CamConnect Pro – быстрая, гибкая и простая, как и интеграция со сторонними приложениями для видеоконференций. Lumens CamConnect Pro, работая в локальной IP‑сети, выводит видео по HDMI и USB. Управление возможно через AV‑системы. Чтобы установить CamConnectPro в сети Televic, программирование или прокладка видеокабелей не требуются, а задать позиции и ракурсы камер весьма просто благодаря удобному интерфейсу Lumens (он доступен локально на самом устройстве и через веб‑интерфейс по сети).