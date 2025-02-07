Lumens ускоряет переход к AV по IP

07.02.2025 13:32

Новое программное обеспечения Lumens Routing Switcher – приложение на базе Windows, которое обеспечивает маршрутизацию видеопотоков по IP-сети и позволяет управлять выводом декодеров Lumens в локальной сети.



По мнению разработчиков, инструменты, подобные Routing Switcher, будут способствовать росту использования IP-видео в ближайшие годы, поскольку они упрощают использование видеосетей и «добавляют гибкости и прозрачности». Routing Switcher поддерживает оперативный мониторинг NDI- и RTSP-видео и распределение потоков по определённым конечным точкам декодеров. Пользователи могут контролировать несколько видеопотоков и маршрутизировать входы на выходы в режиме реального времени.



Lumens Routing Switcher – это бесплатный инструмент, скачать который можно с официального сайта Lumens. Программное обеспечение оптимизировано для совместной работы с кодерами и декодерами фирменной серии OIP-N. Благодаря поддержке видео NDI HX и RTSP в форматах до 4K, приложение Lumens Routing Switcher оптимально для использования в видеоинсталляциях в общественных местах, в учебных организациях, диспетчерских и пр.



