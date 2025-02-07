ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Lumens ускоряет переход к AV по IP


07.02.2025 13:32

 

 

Новое программное обеспечения Lumens Routing Switcher – приложение на базе Windows, которое обеспечивает маршрутизацию видеопотоков по IP-сети и позволяет управлять выводом декодеров Lumens в локальной сети.

 

По мнению разработчиков, инструменты, подобные Routing Switcher, будут способствовать росту использования IP-видео в ближайшие годы, поскольку они упрощают использование видеосетей и «добавляют гибкости и прозрачности». Routing Switcher поддерживает оперативный мониторинг NDI- и RTSP-видео и распределение потоков по определённым конечным точкам декодеров. Пользователи могут контролировать несколько видеопотоков и маршрутизировать входы на выходы в режиме реального времени.

 

Lumens Routing Switcher – это бесплатный инструмент, скачать который можно с официального сайта Lumens. Программное обеспечение оптимизировано для совместной работы с кодерами и декодерами фирменной серии OIP-N. Благодаря поддержке видео NDI HX и RTSP в форматах до 4K, приложение Lumens Routing Switcher оптимально для использования в видеоинсталляциях в общественных местах, в учебных организациях, диспетчерских и пр.

Связанные новости:
 Учите или учитесь? WyreStorm NHD-510-TX в помощь - 05.02.2025 22:11
 AVoIP: WyreStorm NHD-500-V2  - 23.01.2025 23:19
 Lumens: сертификация Panopto - 29.10.2024 12:53
 Lumens: новая линейка кодеров и конвертеров  - 08.10.2024 11:57
 4K PTZ-камеры Lumens: больше возможностей  - 04.06.2024 16:25
 Lumens VC-TR70: далеко сижу, хорошо слежу - 19.02.2024 13:21
 Zigbee: новый стандарт для коммерческого сектора - 23.11.2020 12:14
 «Умный дом» по IP - 24.12.2019 09:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007