Lumens VC-R32: PTZ-камера с тройным видеовыходом

08.09.2026 13:47

PTZ-камера VC-R32 – новинка модельного ряда Lumens, устройство с усовершенствованным управлением и одновременным видеовыходом на HDMI, USB 3.0 и IP.



Основные характеристики Lumens VC-R32: разрешение 1080p, кадровая частота до 60 кадров в секунду, 12-кратный оптический зум. Новинка представляет собой обновлённую версию модели VC-R31 с расширенными возможностями, в частности, управлением по протоколу RS-422 и по протоколу RS-232 через IP. Возможность передачи видеосигнала через HDMI, USB 3.0 и Ethernet обеспечивает поддержку видеоконференций, локального отображения, записи и прямой трансляции. При Ethernet-соединении передача питания, видео- и аудиосигнала и управляющих сигналов осуществляется по одному сетевому кабелю. Камера предназначена для использования в конференц-залах, учебных аудиториях, студиях подкастов и пр.



В числе прочих преимуществ PTZ-камеры VC-R32: высокочувствительный датчик изображения 1/2,8", горизонтальный угол обзора 72,5°, широкоугольный объектив и автокадрирование, а также возможность сохранить до 256 предустановленных положений для быстрого вызова часто используемых ракурсов. Lumens VC-R32 – универсальное устройство со сверхбесшумными PTZ-приводами, обеспечивающими плавность и точность движений даже при работе на высокой скорости. Допускается установка камеры в вертикальном или перевёрнутом положении.