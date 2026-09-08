ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Lumens VC-R32: PTZ-камера с тройным видеовыходом


08.09.2026 13:47

 

 

PTZ-камера VC-R32 – новинка модельного ряда Lumens, устройство с усовершенствованным управлением и одновременным видеовыходом на HDMI, USB 3.0 и IP.

 

Основные характеристики Lumens VC-R32: разрешение 1080p, кадровая частота до 60 кадров в секунду, 12-кратный оптический зум. Новинка представляет собой обновлённую версию модели VC-R31 с расширенными возможностями, в частности, управлением по протоколу RS-422 и по протоколу RS-232 через IP. Возможность передачи видеосигнала через HDMI, USB 3.0 и Ethernet обеспечивает поддержку видеоконференций, локального отображения, записи и прямой трансляции. При Ethernet-соединении передача питания, видео- и аудиосигнала и управляющих сигналов осуществляется по одному сетевому кабелю. Камера предназначена для использования в конференц-залах, учебных аудиториях, студиях подкастов и пр.

 

В числе прочих преимуществ PTZ-камеры VC-R32: высокочувствительный датчик изображения 1/2,8", горизонтальный угол обзора 72,5°, широкоугольный объектив и автокадрирование, а также возможность сохранить до 256 предустановленных положений для быстрого вызова часто используемых ракурсов. Lumens VC-R32 – универсальное устройство со сверхбесшумными PTZ-приводами, обеспечивающими плавность и точность движений даже при работе на высокой скорости. Допускается установка камеры в вертикальном или перевёрнутом положении.

Связанные новости:
 Компания Crestron обновила продуктовую линейку - 23.07.2026 16:00
 Видео в переговорной: новая сенсорная панель управления VINTEO  - 09.07.2026 13:19
 Камера с интеллектом: Lumens VC-TR41N - 27.03.2026 13:46
 Lumens и Vingloop ускорят внедрение AV over IP  - 13.01.2026 14:57
 Iris, Lumens, «облака»… - 19.12.2025 21:26
 Lumens: когда профессионализм – это традиция - 16.10.2025 11:48
 Больше интеллекта: PTZ-камера Lumens VC-TR41 - 04.09.2025 11:47
 PTZ-камеры Lumens: обновление до NDI HX3  - 17.07.2024 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007