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Lumens VC-TR60A: многоголосное кадрирование


21.04.2025 10:58

 

 

Новая функция появилась у PTZ-камер Lumens VC-TR60A. Речь о многоголосном кадрировании, которое «выходит за рамки автокадрирования»: камера фокусируется на тех участниках конференции, которые активно участвуют в видеосессии, а не просто присутствуют в помещении.

 

PTZ-камера VC-TR60A оснащается встроенными микрофонами для обнаружения звука. В стандартном режиме голосового автотрекинга во время презентации с участием двух-трёх человек камера двигается, находя и отслеживая активного докладчика. Многоголосное кадрирование подходит для более крупного, более открытого формата встреч, когда в обсуждениях принимает участие больше людей. При задействовании этой функции кадр выстраивается по-другому, более информативно для участников, присутствующих на видеовстрече удалённо, что «значительно улучшает восприятие и обеспечивает бОльшую вовлечённость».

 

Многоголосное кадрирование – полностью автономный режим, который не требует вмешательства пользователя или технической поддержки. PTZ-камера Lumens VC-TR60A оснащена выходами USB, IP и HDMI, что обеспечивает максимальную гибкость при её установке. Новая функция многоголосного кадрирования доступна бесплатно на сайте Lumens, в новой прошивке для обновления камер.


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