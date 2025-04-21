Lumens VC-TR60A: многоголосное кадрирование

21.04.2025 10:58

Новая функция появилась у PTZ-камер Lumens VC-TR60A. Речь о многоголосном кадрировании, которое «выходит за рамки автокадрирования»: камера фокусируется на тех участниках конференции, которые активно участвуют в видеосессии, а не просто присутствуют в помещении.



PTZ-камера VC-TR60A оснащается встроенными микрофонами для обнаружения звука. В стандартном режиме голосового автотрекинга во время презентации с участием двух-трёх человек камера двигается, находя и отслеживая активного докладчика. Многоголосное кадрирование подходит для более крупного, более открытого формата встреч, когда в обсуждениях принимает участие больше людей. При задействовании этой функции кадр выстраивается по-другому, более информативно для участников, присутствующих на видеовстрече удалённо, что «значительно улучшает восприятие и обеспечивает бОльшую вовлечённость».



Многоголосное кадрирование – полностью автономный режим, который не требует вмешательства пользователя или технической поддержки. PTZ-камера Lumens VC-TR60A оснащена выходами USB, IP и HDMI, что обеспечивает максимальную гибкость при её установке. Новая функция многоголосного кадрирования доступна бесплатно на сайте Lumens, в новой прошивке для обновления камер.





