Lumens VC-TR61: новые возможности слежения за спикером

25.02.2025 21:14

Новая 4K PTZ-камера Lumens VC-TR61 отличается универсальностью и расширенным радиусом действия. Новинка оснащается 30-кратным зумом и дополнительной камерой слежения, что даёт возможность осуществлять точное и плавное отслеживание на расстоянии до 18 метров – это почти в два раза превышает способности стандартных моделей (для них максимальное расстояние отслеживания составляет 10 метров) – даже в помещениях с недостаточным освещением.



Видео записывается в формате 4K 60P и выводится одновременно через выходы SDI, HDMI, IP и USB; качество – профессиональное, благодаря мощному зум-объективу и крупному (1/1,8") датчику изображения. Многоцелевая дополнительная панорамная (сверхширокоугольная) камера 4K в режимах автотрекинга и автокадрирования вместе с ИИ-процессором анализирует сцену съёмки, определяет объекты, отслеживает их и снимает отдельные кадры, а затем выводит независимый видеопоток 4K через Ethernet.



Lumens анонсирует последующие обновления прошивки, благодаря которым пользователь сможет активировать режим «картинка в картинке». Это позволит создавать композитные видео с основной или панорамной камерой, отображаемой в дополнительном окне; положение и размер второго изображения можно будет с лёгкостью определить через веб-интерфейс.



