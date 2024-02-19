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Lumens VC-TR70: далеко сижу, хорошо слежу


19.02.2024 13:21

 

 

Особенность новой PTZ-камеры Lumens VC-TR70 – трёхлинзовая конструкция и поддержка функции автослежения на расстоянии от 2 до 30 метров.

 

Новинка была представлена на выставке ISE 2024 в Барселоне. Помимо основной Ultra HD камеры трёхлинзовая VC-TR70 оснащается двумя дополнительными (качество HD) с автотрекингом на основе искусственного интеллекта. Устройство поддерживает автослежение на любом расстоянии в диапазоне от 2 до 30 метров. Это большое конкурентное преимущество: многие системы теряют точность, когда расстояние слежения превышает 8 м. 1/2,5" матрица основной камеры эффективна даже в условиях низкой освещённости; процессор искусственного интеллекта анализирует данные с камер, может идентифицировать людей и следить за выбранным объектом. Переключение между объектами слежения осуществляется с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект поставки) или нажатием кнопки в веб-интерфейсе.

 

Из других возможностей новой PTZ-камеры Lumens стоит отметить 25-кратный оптический зум; механизм панорамирования/наклона; несколько вариантов крепления, обеспечивающие максимально гибкую установку. Полученное видео можно включать практически в любые UC- и AV-инсталляции благодаря наличию выходов SDI, HDMI, IP и USB. Камера Lumens VC-TR70 поддерживает цветовые пространства Rec.709 и BT2020 и подходит для использования в конференц-залах средней и большой площади, а также в больших аудиториях и конференц-центрах.

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