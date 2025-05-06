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Lumens: ВКС с полной поддержкой Dante


06.05.2025 14:56

 

 

Сетевой транскодер Lumens OIP-N40E обеспечивает участникам видеоконференций безопасное подключение и работу. Устройство распознается как USB-источник видео и аудио (используются стандарты DisplayPort, UVC и UAC); дополнительные драйверы, адаптеры и программное обеспечение не требуются.

 

Благодаря новому программному обеспечению IP-транскодер OIP-N40E готов к работе с Dante: он может маршрутизировать и конвертировать видео Dante и передавать аудио Dante двунаправленно через стандартную сеть Ethernet. Наличие у транскодера порта USB-C с поддержкой DisplayPort позволяет IP-камерам и Dante AV-H передавать видео на ноутбук через USB-подключение и использовать видео и аудиосигнал при звонках через Teams, Zoom и т.д. Микрофоны Dante, подключённые к этой же сети, могут быть направлены через OIP-N40E на компьютер, а звук будет воспроизводиться через имеющиеся динамики Dante. «Полный переход на IP устраняет необходимость в дополнительных многочисленных кодеках, кодерах, декодерах, передатчиках и адаптерах, что значительно снижает сложность системы».

 

OIP-N40E – часть семейства продуктов Lumens, в которое входят также 4K PTZ-камера VC-TR60A Dante AV-H с голосовым сопровождением и декодер OIP-N60D Dante AV-H. Транскодер поставляется с лицензией Dante; для доступа к новым функциям нужно установить последнюю версию прошивки, которую можно загрузить с сайта Lumens.

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