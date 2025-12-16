LUMIEN Premier: надёжные дисплеи отечественного производства

16.12.2025 23:18

Компания AUVIX представила новую линейку дисплеев для профессионального использования. В серию LUMIEN Premier входят шесть моделей дисплеев с экранами диагональю от 43 до 98 дюймов: LP4370SDRU, LP5570SDRU, LP6570SDRU, LP7570SDRU, LP8670SDRU, LP9870SDRU.



Новинки предназначены для применения в госучреждениях, в финансовом секторе, промышленности, в медицине, ИТ-сфере, телекоммуникациях, для систем мониторинга и пр. Все дисплеи новой серии – это высокотехнологичная продукция, полностью соответствующая стандартам Минпромторга России и разработанная с целью удовлетворить растущий спрос на надёжные, безопасные и функциональные отечественные решения. В числе оcновных преимуществ дисплеев серии LUMIEN Premier: разрешение 4K и яркость 700 кд/кв.м – изображение будет детализированным, ярким и контрастным даже в условиях сильной внешней засветки; мощный вычислительный модуль с объёмом памяти 4/32 Гб, достаточным для запуска любых CMS приложений; антибликовое покрытие и тонкие рамки (6 и 8 мм).



Дисплеи с предустановленным медиацентром можно монтировать как вертикально, так и горизонтально (то есть в портретной и ландшафтной ориентации) и в некоторых случаях использовать для создания видеостен; они оснащаются встроенной акустической системой. Видео- и фотоконтент воспроизводится в различных режимах и сценариях: воспроизведение запускается при включении панели, по заданному расписанию или при нажатии кнопок. Благодаря тому, что модули Wi-Fi и Bluetooth – отключаемые, обеспечивается возможность исключить несанкционированные каналы передачи данных. Безопасную интеграцию в изолированные или защищённые корпоративные сети обеспечивает наличие проводных интерфейсов, включая RS232 (RJ45) и LAN.