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Lumina от Sonus faber: премьера в России!


16.09.2020 06:45

 

 

26 сентября компания Pult.ru приглашает на открытое прослушивание новейшей серии акустических систем Lumina от итальянского производителя Sonus faber. Мероприятие пройдёт в салоне Pult.ru по адресу Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 1А, и продлится с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

 

Новая серия акустики Lumina заменила фирменные линейки Principia и Chameleon. Многие инженерные решения взяты из старшей линейки Sonetto: в колонках Lumina используются те же твитеры и среднечастотники; низкочастотные динамики разработаны специально для громкоговорителей новой серии.

 

Вниманию участников презентации будут представлены три модели. Это Lumina I, компактные полочники, которые можно использовать в качестве тыловых каналов в системе домашнего кинотеатра или как отдельную стерепару; напольные Lumina III, а также громкоговоритель центрального канала Lumina Center I. Все колонки выпускаются в трёх премиальных вариантах отделки: орех или венге (в обоих случаях в матовом исполнении и с вставками из клёна) и чёрный рояльный лак.

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