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Лунное притяжение


09.07.2026 14:01

 

 

«Перезапуск» бренда AMR (Abbingdon Music Research) начался с выпуска новой линейки аудиокомпонентов Luna Series. По заявлению производителя, это самая высокотехнологичная разработка инженеров компании за всю историю бренда. В линейку входят три устройства: цифро-аналоговый преобразователь Luna Ingenii, предварительный усилитель Luna Medii и моноблочный усилитель мощности Luna Procellarum. Производитель гарантирует пожизненную гарантию на все проданные аппараты. Всего будет выпущено 176 ЦАП, 186 предусилителей и 148 пар моноблоков. 

 

Последние, как утверждается в пресс-релизе, представляют собой «первые в мире четырёхквадрантные полностью балансные усилители на полевых транзисторах (FET)». Такие усилители, в отличие от обычных двухквадрантных, способны работать в режиме как источника электрической мощности, так и поглотителя мощности подключённого устройства, то есть обеспечивают двунаправленный обмен энергией. Ключевые особенности Luna Procellarum: полностью симметричная работа и полный контроль при любой нагрузке.

 

В ЦАП Luna Ingenii, наряду с фирменным 128-ступенчатым дискретным процессором Direct DSD Stonehenge, используется 32-битный процессор с двумя чипами TDA1541A и восемью AD1862, а также более 700 вспомогательных компонентов. Регулятор громкости Zero In-Line Element предварительного усилителя Medii Luna работает без потенциометра, ступенчатого аттенюатора или микросхемы регулировки громкости в сигнальном тракте. Технология питания AirLock, применяемая во всех устройствах серии, обеспечивает электрическую изоляцию от сети переменного тока, низкоимпедансную подачу энергии, аналогичную батарейной, и активное шумоподавление. В конструкции новинок используются резисторы Audio Note из серебра и тантала, изготовленные на заказ тефлоновые конденсаторы, MOSFET-транзисторы Exicon и подобранные вручную лампы NOS. Внутренняя проводка выполнена кабелями из чистого серебра; серебряные разъёмы: WBT NextGen. 

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