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Lutron отозвал иск против Savant


07.11.2019 10:00

 

 

Lutron Electronics достигла соглашения с другим производителем систем управления, компанией Savant, после того как некоторое время назад подала на неё в суд за нарушение патентного права.

 

Обе компании уладили спорные моменты и надеются, что продолжат сотрудничество, а подобные ситуации не повторятся. Lutron Electronics опубликовала соответствующий пресс-релиз. В нём производитель систем управления освещением и автоматических систем затенения объявляет о том, что исковое заявление, поданное им на компанию Savant Systems в связи с нарушением последней патента США №D734277, 1 ноября 2019 года отозвана истцом в связи с достигнутой договорённостью сторон. Сообщается, что два лидера рынка домашней автоматизации урегулировали конфликт «в интересах их общих потребителей».

 

Напомним, что дело касалось кнопочных пультов управления Lutron Palladiom, оборудованных четырьмя кнопками. Lutron Electronics является официальным партнёром разработанной в Savant программы Partners in Excellence; системы Caseta Wireless, RadioRA 2 и HomeWorks QS, которые выпускает Lutron, могут управляться с помощью мобильного приложения Savant.

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