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Lutron: планы на год


11.01.2022 13:00

 

 

Компания Lutron Electronics раскрыла свои планы развития на новый 2022 год. Акцент будет сделан на «шторное» направление: производитель планирует продолжить расширение линейки премиальных систем затенения Palladiom.

 

Новые беспроводные модели рулонных штор Palladiom – ответ на требования рынка: подобная продукция пользуется всё большим спросом, такие шторы проще и быстрее установить, соответственно, затраты на установку снижаются. Казалось бы, для продукции люксового сегмента фактор стоимости инсталляции не играет большой роли, но на самом деле это не так: при достаточно высокой цене самого продукта домовладельцы не приветствуют увеличение всего инсталляционного бюджета за счёт стоимости работ по монтажу и настройке.

 

Впрочем, Lutron оставляет инсталляторам возможность заработать. Удалённый мониторинг, вести который позволяют новые технологии, активно применяемые компанией при разработке и других фирменных продуктов – способ повысить прибыль интеграторов: они могут предложить клиенту комплексное обслуживание, которое не входит в базовые услуги по проектированию, установке и подключению автоматизированных систем. Кроме того, внедрение новых беспроводных решений в целом увеличивает эффективность работы инсталляторов за счёт экономии времени на их установку и подключение, а также удалённую загрузку новых команд и сценариев без необходимости выезда на дом к клиенту.

 

Новые модели из линейки Palladiom будут представлены на февральской выставке ISE 2022. Наряду с ними Lutron покажет расширенные возможности систем управления освещением HomeWorks и представит новое поколение фирменных решений, в том числе беспроводных. Планируется обучающая сессия: интеграторы получат новые профессиональные знания, которые позволят им более эффективно продавать продукцию Lutron и собственные услуги.

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