Luxury Immersion Cinema: High End на выставке ISE 2026

Коллаборации кинотеатральных брендов на выставках потребительской AV-электроники – не редкость. В рамках грядущей ISE 2026 будет реализован совместный проект компаний ASCENDO, Barco Residential, StormAudio, PrimeTheatre и Technology Integration Partners.

Его рабочее название – Luxury Immersion Cinema («иммерсивный кинозал класса люкс»), а цель – продемонстрировать экспертам и потребителям новый эталонный продукт в категории «домашние кинотеатры уровня High End». Главной составляющей референсного кинозала станет видеостена Barco Runar на базе технологии Micro LED, с нативным разрешением DCI 4K и поддержкой форматов HDR и DCI-HDR.

ASCENDO предоставит многоканальную аудиосистему конфигурации 14.8.8. Производитель также покажет свою новейшую разработку, THE8 PRO PASSIVE LED WEDGE, созданную специально для использования со светодиодными видеостенами. За обработку и усиление сигнала будут отвечать процессор StormAudio Elite 32 и усилитель StormAudio Impulsion 8. Кинотеатральные кресла привезёт компания PrimeTheatre. Участники называют свой проект мастер-классом, который даст инсталляторам и интеграторам «чёткое понимание того, что такое современные кинозалы на базе светодиодных видеостен с аудиосопровождением соответствующего уровня».