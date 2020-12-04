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Luxus от Stewart Filmscreen: ещё новее


04.12.2020 14:11

 

 

Компания Stewart Filmscreen анонсировала новинку, выдвижную проекционную систему Luxus, в которой, как утверждает разработчик, применено больше инновационных решений, чем в каком-либо ином устройстве, выпускаемом под брендом Stewart.

 

Для того, чтобы создать новый продукт, потребовался год. Результат совместной работы инженеров и маркетологов максимально отвечает современным требованиям к выдвижным проекционным экранам 16K+ и является новым стандартам качества Stewart Filmscreen.

 

Размер изображения, которое можно получить, используя выдвижные экраны Luxus формата 16:9 – до 209 дюймов (5,3 м) по диагонали. У обновлённых устройств Luxus более компактный корпус; доступ к управляющему блоку и двигателю теперь есть с фронтальной стороны экрана. Кроме того, конструкторы усовершенствовали конструкцию крепления корпуса, благодаря чему упростился процесс установки экрана, а новый управляющий блок совместим с большинством современных систем автоматизации.

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