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Lyngdorf Audio: первая «встройка» в истории бренда


13.12.2021 10:12

 

 

Компания Lyngdorf Audio объявила о выпуске новой серии акустических систем. Линейка Custom Installation включает восемь моделей громкоговорителей, в том числе встраиваемых – первых в истории бренда. Новинки предназначены для установки как в домашних кинозалах, так и в жилых помещениях смешанного назначения.

 

Модель LS-1000 – линейный источник, состоящий из четырёх модулей. В свою очередь, каждый из них оснащён четырьмя (итого 16 на один LS-1000) 115-миллиметровыми СЧ-драйверами с лёгкими алюминиевыми куполами и восемью 1”-твитерами (всего 32). Lyngdorf Audio предлагает три модификации LS-1000 – в зависимости от целей её использования: левый и правый, а также центральный каналы. Первые два направляют звук под углом к слушателю, а в АС центрального канала твитеры расположены по центру колонки.

 

D-500 и D-500 Center, а также D-5 & D-5 IC, предназначены для скрытой установки в стены или потолок. «Пятисотые» модели – широкополосные, с двумя пассивными вуферами. Все драйверы разработаны в Lyngdorf Audio. У «пятёрок» - твитер с изменяемым углом наклона. Производитель рекомендует использовать эти квадратные колонки в качестве высотных каналов. Дополняет новую серию сабвуфер BW-20 (20 Кц – 500 гц), самый большой на сегодня из устройств фирменной линейки BW, с двумя 12-дюймовыми басовым динамиками. Его можно поставить в угол комнаты или к стене – или встроить в неё.

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