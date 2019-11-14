Lyngdorf Audio представила два новых продукта

14.11.2019 18:10

Две принципиально новые разработки компании Lyngdorf Audio – акустическая система MH-3 и сабвуфер BW-3. Оба устройства имеют совсем небольшие размеры (14 x 19 x 8 см и 31,5 x 23 x 17 см соответственно) и выпускаются в трёх цветах: чёрный лак, матовый чёрный, матовый белый.



Двухполосная MH-3 оснащается мощным четырёхдюймовым среднечастотным динамиком, установленным в очень компактном корпусе. Магнит в драйвере на 50% сильнее, чем в традиционных динамиках такого же размера; алюминиевая диафрагма обеспечивает исключительную лёгкость и жёсткость. Инженеры компании смогли добиться от крошечной колонки естественного и детального звучания даже на высоких уровнях громкости. Благодаря использованию мягкокупольного твитера особой конструкции колонку можно размещать на 30 см выше или ниже «обычной» высоты прослушивания без ущерба для восприятия. Устанавливать громкоговоритель можно на стол, полку и пр. или крепить к поверхности стены (предпочтительный вариант, взятый за основу при проектировании корпуса колонки).

Компактный сабвуфер BW-3 (внутренний объём корпуса – всего 7,25 л) поражает значениями частотного диапазона – до 800 Гц в режиме bypass (традиционные сабвуферы обычно ограничиваются 120 Гц). 400-ваттный усилитель класса D имеет достаточную мощность для управления восьмидюймовым длинноходным драйвером, даже на большой громкости. BW-3 поставляется без ножек, поскольку небольшие габариты позволяют размещать его не только на полу, но и в мебельных нишах и т.п., причём его можно поставить и на бок – на звуковые характеристики это никак не повлияет.