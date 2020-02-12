Lyngdorf TDAI-1120

12.02.2020 11:04

Компания Lyngdorf Audio представила новое устройство семейства TDAI, двухканальный интегральный усилитель-стример TDAI-1120 с фирменной технологией цифрового усиления и патентованной системой акустической коррекции помещения RoomPerfect.



Стриминговые возможности TDAI-1120 включают встроенный Chromecast, Spotify Connect, Roon Ready, AirPlay2, подключение по Bluetooth, Интернет-радио (vTuner), воспроизведение сетевых/локальных файлов. Мощность устройства 2 x 120 Вт RMS / 4 Ом или 2 x 60 Вт RMS / 8 Ом.



Управление усилителем осуществляется с помощью фирменного мобильного приложения для IOS и Android. Встроенный медиа-плеером можно управлять напрямую. В комплект поставки входят микрофон RoomPerfect со стойкой и кабелем; дополнительно можно приобрести пульт ДУ и комплект для установки в монтажный шкаф. Размеры усилителя: 10,1 x 30 x 26 см.