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Lyngdorf TDAI-1120


12.02.2020 11:04

 

 

Компания Lyngdorf Audio представила новое устройство семейства TDAI, двухканальный  интегральный усилитель-стример TDAI-1120 с фирменной технологией цифрового усиления и патентованной системой акустической коррекции помещения RoomPerfect.

 

Стриминговые возможности TDAI-1120 включают встроенный Chromecast, Spotify Connect, Roon Ready, AirPlay2, подключение по Bluetooth, Интернет-радио (vTuner), воспроизведение сетевых/локальных файлов. Мощность устройства 2 x 120 Вт RMS / 4 Ом или 2 x 60 Вт RMS / 8 Ом.

 

Управление усилителем осуществляется с помощью фирменного мобильного приложения для IOS и Android. Встроенный медиа-плеером можно управлять напрямую. В комплект поставки входят микрофон RoomPerfect со стойкой и кабелем; дополнительно можно приобрести пульт ДУ и комплект для установки в монтажный шкаф. Размеры усилителя: 10,1 x 30 x 26 см.

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