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Маэстро Concertino


29.07.2024 12:33

 

 

Компания Sonus faber в октябре 2024 года начнёт продажи новинки, акустической системы Concertino в специальной версии Maestro Edition.

 

Это двухполосный полочный громкоговоритель, который является частью фирменной линейки Heritage Collection. Акустическая система нового поколения выпущена в честь 30-летнего юбилея её «прародителя»: в 1994 году в ассортименте Sonus faber появился первый Concertino. Новинка воплощает собой историю компании, её традиции, опыт и мастерство, накопленные за десятилетия. Акустическая система Sonus faber Concertino Maestro Edition будет выпущена ограниченной партией: всего 300 пар. Свидетельством уникальности продукта станет латунная плашка с индивидуальным номером.

 

Пробковые корпуса громкоговорителей отделаны массивом ореха и высококачественным кожзаменителем; металлические элементы – из латуни. Каждая колонка комплектуется твитером 1,1" DAD Arrow Point и мидбасовым динамиком 5.25" с ферритовыми магнитами. Характеристики системы: чувствительность 85 дБ, импеданс 4 Ом, частотный отклик 60 Гц – 25 кГц. Рекомендуемая мощность усилителя: от 30 до 150 Вт. Розничная цена уже известна: 4750 евро за пару.

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