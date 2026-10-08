ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Магические изменения: Magico A3 2027


08.10.2026 13:15

 

 

Инженеры компании Magico полностью обновили конструкцию фирменных акустических систем модели A3. Новинка получила название Magico A3 2027, что, вероятно, символизирует её инновационность. Изменения коснулись корпуса, динамиков, кроссовера – и привели к увеличению цены почти вдвое… Последнее в компании объяснили инфляцией и уточнили, что базовая модель также сильно подорожала за год.

 

Magico A3 2027 – по-прежнему напольная, трёхполосная, с четырьмя динамиками. Производитель акцентирует внимание на том факте, что при разработке обновлённой системы использовались те же инструменты, что и для ультра-хай-эндной модели M9 (к слову, её цена приблизилась к 1,2 млн. евро за пару), и утверждает, что абсолютно все элементы конструкции были усовершенствованы и модернизированы. Специально для новинки были разработаны динамики нового образца: 28-миллиметровый твитер с диафрагмой с покрытием из чистого бериллия и новыми неодимовыми магнитами, пятидюймовый среднечастотник с подвесом из вспененного материала повышенной прочности, голосовой катушкой из чистого титана и суперстабильным магнитным полем, а также два басовых драйвера диаметром семь дюймов – с такими же конусами и такой же магнитной системой, как у СЧ-динамика. 

 

Новый кроссовер (фильтр Линквица-Райли) обеспечивает «максимальную линейность амплитудно-частотной и фазовой характеристик и минимальные интермодуляционные искажения». Фирменная технология «эллиптической симметрии» (Elliptical Symmetry Crossover) позволяет контролировать резонансы динамиков, а компоненты Mundorf обеспечивают «повышенную мощность, прозрачность и естественность звучания». Система внутренних распорок и демпфирования спроектирована с учётом точного определения проблемных зон: вибрации стенок корпуса измерялись с помощью лазерного виброметра. Корпуса колонок теперь имеют скруглённые вертикальные грани; крепежные элементы полностью скрыты; основание оснащается разработанными специально для этой модели опорами, способствующими снижению дифракции. Выбор цветов расширен: вместо двух их стало четыре (чёрный, серебро, красный, синий).

Связанные новости:
 Универсальный флагман: Teufel IKONIO - 05.09.2026 10:01
 Monitor Audio обновила фирменную серию Silver 8G - 18.08.2026 13:08
 Эволюция Opera Loudspeakers: Callas Special Edition  - 22.07.2026 08:24
 Triangle Solstice: новая глава  - 03.07.2026 15:13
 Magico S2: мощно и компактно - 12.12.2024 15:36
 «Красивый, здоровенный…» Estelon X Diamond Signature Edition  - 25.04.2024 20:28
 «Магическое» землетрясение - 07.12.2021 09:03
 Напольная акустика Magico M2 - 13.12.2018 14:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007