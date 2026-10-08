Магические изменения: Magico A3 2027

08.10.2026 13:15

Инженеры компании Magico полностью обновили конструкцию фирменных акустических систем модели A3. Новинка получила название Magico A3 2027, что, вероятно, символизирует её инновационность. Изменения коснулись корпуса, динамиков, кроссовера – и привели к увеличению цены почти вдвое… Последнее в компании объяснили инфляцией и уточнили, что базовая модель также сильно подорожала за год.



Magico A3 2027 – по-прежнему напольная, трёхполосная, с четырьмя динамиками. Производитель акцентирует внимание на том факте, что при разработке обновлённой системы использовались те же инструменты, что и для ультра-хай-эндной модели M9 (к слову, её цена приблизилась к 1,2 млн. евро за пару), и утверждает, что абсолютно все элементы конструкции были усовершенствованы и модернизированы. Специально для новинки были разработаны динамики нового образца: 28-миллиметровый твитер с диафрагмой с покрытием из чистого бериллия и новыми неодимовыми магнитами, пятидюймовый среднечастотник с подвесом из вспененного материала повышенной прочности, голосовой катушкой из чистого титана и суперстабильным магнитным полем, а также два басовых драйвера диаметром семь дюймов – с такими же конусами и такой же магнитной системой, как у СЧ-динамика.



Новый кроссовер (фильтр Линквица-Райли) обеспечивает «максимальную линейность амплитудно-частотной и фазовой характеристик и минимальные интермодуляционные искажения». Фирменная технология «эллиптической симметрии» (Elliptical Symmetry Crossover) позволяет контролировать резонансы динамиков, а компоненты Mundorf обеспечивают «повышенную мощность, прозрачность и естественность звучания». Система внутренних распорок и демпфирования спроектирована с учётом точного определения проблемных зон: вибрации стенок корпуса измерялись с помощью лазерного виброметра. Корпуса колонок теперь имеют скруглённые вертикальные грани; крепежные элементы полностью скрыты; основание оснащается разработанными специально для этой модели опорами, способствующими снижению дифракции. Выбор цветов расширен: вместо двух их стало четыре (чёрный, серебро, красный, синий).