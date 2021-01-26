ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Магический ЦАП от Cambridge Audio


26.01.2021 09:07

 

 

Британский бренд Cambridge Audio представил свою новую разработку – флагманский усилитель / ЦАП для наушников DacMagic 200M с нативной поддержкой формата MQA, встроенным Bluetooth-модулем и усовершенствованной технологией цифро-аналогового преобразования.

 

DacMagic 200M – первый продукт Cambridge Audio с нативной поддержкой MQA файлов. Когда пользователь прослушивает такие файлы, на передней панели усилителя загорается светодиодный индикатор. Устройство оснащается двумя ЦАП ESS для обработки PCM и DSD более высокого разрешения: до 32 бит / 768 кГц (PCM) и DSD512. ЦАПы используются в конфигурации «двойное моно»: сигналы в левом и правом каналах обрабатываются раздельно, что позволило снизить уровень искажений и улучшить динамику. Предусмотрены три предустановленных фильтра для разного аудиоконтента, уменьшающие шум.

 

Собственно усилитель – традиционный, класса A/B, со сниженным выходным импедансом на 6.3-миллиметровом разъёмом для наушников. Размеры корпуса, сделанного из стали и алюминия: 52 x 215 x 191 мм. Возможности подключения представлены двумя коаксиальными, двумя оптическими и одним USB type-B цифровыми входами; имеются также балансные и небалансные аналоговые выходы и поддержка Bluetooth aptX.

Связанные новости:
 Schiit Audio представляет усилитель Jotunheim 2 - 28.12.2020 12:09
 Melomania Touch от Cambridge Audio - 03.12.2020 14:37
 Кто и почему покупает наушники? - 17.11.2020 10:35
 Технология «прямой заливки» от TIDAL - 21.10.2020 14:03
 Хоть поверьте, хоть проверьте… - 24.09.2020 09:25
 Сервер Empire от Mytek Digital - 14.09.2020 11:40
 Компания DIGIS стала дистрибьютором Cambridge Audio - 19.06.2019 17:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007