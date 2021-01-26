Магический ЦАП от Cambridge Audio

26.01.2021 09:07

Британский бренд Cambridge Audio представил свою новую разработку – флагманский усилитель / ЦАП для наушников DacMagic 200M с нативной поддержкой формата MQA, встроенным Bluetooth-модулем и усовершенствованной технологией цифро-аналогового преобразования.



DacMagic 200M – первый продукт Cambridge Audio с нативной поддержкой MQA файлов. Когда пользователь прослушивает такие файлы, на передней панели усилителя загорается светодиодный индикатор. Устройство оснащается двумя ЦАП ESS для обработки PCM и DSD более высокого разрешения: до 32 бит / 768 кГц (PCM) и DSD512. ЦАПы используются в конфигурации «двойное моно»: сигналы в левом и правом каналах обрабатываются раздельно, что позволило снизить уровень искажений и улучшить динамику. Предусмотрены три предустановленных фильтра для разного аудиоконтента, уменьшающие шум.



Собственно усилитель – традиционный, класса A/B, со сниженным выходным импедансом на 6.3-миллиметровом разъёмом для наушников. Размеры корпуса, сделанного из стали и алюминия: 52 x 215 x 191 мм. Возможности подключения представлены двумя коаксиальными, двумя оптическими и одним USB type-B цифровыми входами; имеются также балансные и небалансные аналоговые выходы и поддержка Bluetooth aptX.