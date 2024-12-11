Магический шар: Creative Pebble Nova

11.12.2024 11:29

Компания Creative Technology выпустила ещё одну модель компактных настольных колонок. Новинка – Creative Pebble Nova, громкоговоритель в сферическом корпусе, с коаксиальными динамиками, Bluetooth 5.3, USB audio и Aux-in.

Корпус акустической системы снабжён настольной подставкой с RGB подсветкой. В комплект поставки входят напольные стойки. Эксперты, которым уже удалось послушать Creative Pebble Nova, утверждают, что звук отличный – в том числе благодаря расположению динамиков: они направлены под углом 45 градусов; установив колонки на свой стол по обе стороны от компьютера, пользователь оказывается в зоне наилучшего восприятия. Подсветка воспроизводит все цвета спектра; помимо декоративной, у неё есть и информационная функция: цвет меняется в зависимости от способа подключения. Владельцам колонок доступны стриминг по Bluetooth 5.3, воспроизведение аудиозаписей через USB или с источников, подключённых к громкоговорителям через универсальный вход 3,5 мм AUX.

Фирменное мобильное приложение даёт возможность настраивать звучание громкоговорителей, используя технологию Acoustic Engine и режимы Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ и Crystal Voice. Эксперты считают, что новинка Creative Technology привлечёт внимание тех потребителей, кому нравится дизайн акустических систем Cabasse Pearl и Devialet Mania – значительно более дорогих, чем Creative Pebble Nova; розничная цена последних составляет чуть более 300 долларов США.



