«Магическое» землетрясение

07.12.2021 09:03

Компания Magico выпустила 15-дюймовый сабвуфер Titan. Производитель заявляет, что пользователи будут в прямом смысле слова потрясены басами: заявленная мощность устройства – 6500 Вт / 230 В или 4800 Вт / 120 В.

Каждый из двух басовых динамиков управляется усилителем класса D мощностью 3200 Вт. Драйверы с жёсткими алюминиевыми диффузорами и четырёхдюймовыми высокотемпературными звуковыми катушками размещены оппозитно. Максимальное значение звукового сигнала: 136 дБ. Корпус сабвуфера – закрытого типа, его габариты: 650 x 760 x 650 мм, вес – 177 кг. Комбинированный электронный кроссовер и DSP контроллер собственной разработки позволяют точно откалибровать сабвуфер по отношению к основным левому / правому динамикам в стереосистеме или системе объёмного звучания.

В компании говорят, что стремились создать лучший в мире громкоговоритель для воспроизведения глубокого баса: возможности «Титана» выходят далеко за пределы воспринимаемого человеческим слухом диапазона частот – на инфразвуковые уровни от 10 Гц до 150 Гц. Неудивительно, что кошельки потребителей тоже ждёт потрясение: розничная цена новинки в Великобритании составляет почти 38 тысяч фунтов стерлингов.