Magico S2: мощно и компактно

12.12.2024 15:36

В модельном ряду бренда Magico появилась новинка, напольная акустическая система, которая, как утверждает производитель, обеспечивает более мощный звук, чем можно было бы ожидать от громкоговорителя таких размеров.



Magico S2 стала дополнением к фирменным моделям S3 и S5. Это относительно компактный трёхполосный напольный громкоговоритель с четырьмя динамиками.



Используемые драйверы: пара басовиков диаметром 17,8 см и 12,7-сантиметровый среднечастотник (в обоих случаях диффузоры изготовлены из материала Nano-Tec Gen 8), а также твитер с диафрагмой из бериллия с алмазным напылением. Система внутренних распорок корпуса обеспечивает высокую жёсткость и предотвращает окрашивание звука.