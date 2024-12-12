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Magico S2: мощно и компактно


12.12.2024 15:36

 

 

В модельном ряду бренда Magico появилась новинка, напольная акустическая система, которая, как утверждает производитель, обеспечивает более мощный звук, чем можно было бы ожидать от громкоговорителя таких размеров.

 

Magico S2 стала дополнением к фирменным моделям S3 и S5. Это относительно компактный трёхполосный напольный громкоговоритель с четырьмя динамиками.

 

Используемые драйверы: пара басовиков диаметром 17,8 см и 12,7-сантиметровый среднечастотник (в обоих случаях диффузоры изготовлены из материала Nano-Tec Gen 8), а также твитер с диафрагмой из бериллия с алмазным напылением. Система внутренних распорок корпуса обеспечивает высокую жёсткость и предотвращает окрашивание звука.

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