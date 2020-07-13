Magnat MC200: минимум места, максимум технологий

13.07.2020 10:49

В российских аудиосалонах появилась в продаже новинка модельного ряда Magnat – сетевая микросистема MC 200, которая включает в себя проигрыватель компакт-дисков, интернет-стример и FM/DAB/DAB+ тюнер.

Используя приложение Magnat Streaming, владелец системы получает доступ к Spotify и множеству интернет-радиостанций или настроить воспроизведение аудиофайлов – от mp3 до Hi-Res 24 бит/192 кГц – через домашнюю сеть.

Конструкторы «наделили» мини-комбайн мультирум-возможностями и поддержкой Blutooth с aptX. Мощность Magnat MC 200 составляет 35 Вт на канал (пиковая мощность 75 Вт/канал). Комплект разъёмов для подключения состоит из двух аналоговых входов и одного аналогового выхода (REC), выхода на сабвуфер, двух цифровых входов – оптического и коаксиального, а также разъёма LAN и винтовых клемм для акустических систем. Производитель рекомендует использовать новинку в том числе для улучшения звука телевизора.