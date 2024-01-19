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«Магнат»-ультракомпакт


19.01.2024 14:58

 

 

Magnat Signature Edelstein – новая модель полочных акустических систем, которая заменила фирменные Edelstein Quantum. Новинка, как гласит пресс-релиз, «разработана с целью обеспечить слушателям непревзойдённые ощущения» и способна «создать райские условия для прослушивания в обычной гостиной».

 

Ультракомпактные колонки Magnat Signature Edelstein имеют двухполосную конструкцию. Акустическая система оснащается твитером с тканевым куполом. Диаметр СЧ/НЧ-динамика – 11,5 дюйма. Его диафрагма представляет собой многослойный «сэндвич» из керамики, магния и алюминия. Корзина – литая алюминиевая, звуковая катушка – на каркасе из каптона. Технические характеристики: номинальная мощность 75 Вт, максимальная 150 Вт, импеданс 4-8 Ом, диапазон частот 34-50000 Гц, чувствительность 90 дБ.

 

Корпуса колонок выполнены из МДФ, передняя панель – из алюминия. Варианты отделки: матовый чёрный или матовый белый. Громкоговорители устанавливаются на опорную пластину, сделанную из акрилового стекла; она способствует уменьшению вибраций. Решётки-грили – съёмные.

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