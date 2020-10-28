Magnat: возвращение в 1970-е

28.10.2020 17:10

Новая широкополосная акустическая система Magnat Transpuls 1000 имеет облик, типичный для Hi-Fi громкоговорителей, выпускавшихся в 1970-1980 годах.

Внутри корпуса из МДФ установлены 260-миллиметровый вуфер, 135-миллиметровый среднечастотный динамик и рупорный твитер. Чувствительность аудиосистемы: 92,5 дБ, диапазон частот: 22 Гц – 32 кГц. На фронтальной панели расположен порт фазоинвертора: колонку можно устанавливать даже в непосредственной близости к стенам. Корпус стоит на небольшом подиуме, который обеспечивает наклон фронтальной панели на 5 градусов.

Каждая колонка весит 20 кг, габариты корпуса (В х Ш х Г): 79 х 38 х 28 см. Розничная цена новинки в европейских магазинах составляет 800 Евро за пару.