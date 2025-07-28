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Магниты как вторсырьё


28.07.2025 14:33

 

 

Компания L-Acoustics вложила средства во французский стартап MagREEsource, который занимается переработкой магнитов с целью их вторичного использования, и получила эксклюзивные права на запатентованную технологию переработки и восстановления магнитов.

 

Технология MagREEsource позволяет извлекать использованные неодимовые магниты из электромобилей, турбин, акустических систем и пр. и восстанавливать или перерабатывать их для повторного использования. Получив доступ к революционной технологии, L-Acoustics Group сократит вредное воздействие на окружающую среду и увеличит устойчивость цепочки поставок в условиях, когда аудиоотрасль сталкивается с дефицитом редкоземельных элементов.

 

По данным MagREEsource, при производстве одного килограмма магнитов из первичных редкоземельных материалов выделяется 67,6 кг углекислого газа, а при использовании переработанного магнитного материала – всего 6 кг. Во втором случае также значительно сокращается потребление воды – на 86%, то есть экономия составляет более 1100 литров на килограмм магнитов. Завод, принадлежащий MagREEsource, может перерабатывать 80 тонн магнитов в год, выход же на полную мощность, планируемый к 2028 году, позволит производить 1000 тонн магнитов в год.

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