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Майк Парк больше не с James Loudspeaker


26.05.2020 06:54

 

 

Майк Парк (Mike Park), главный партнёр и технический директор компании James Loudspeaker, отошёл от дел по состоянию здоровья. Официальный пресс-релиз был опубликован 21 мая.

 

Парк принимал непосредственное участие в управлении компанией в течение последних 15 лет и внёс огромный вклад в её развитие. Именно благодаря ему в ассортименте компании появились такие высокотехнологичные решения, как, например, сабвуферы серии Power Pipe, уличные (ландшафтные) комплекты акустических систем, сабвуферы, предназначенные для вкапывания в землю, встраиваемые в стены или потолок громкоговорители серии Small Aperture, всепогодная акустика серии Wedge и пр. Знаменитый высокочастотный массив Quad Tweeter и surround-технология Centergy – также разработки Майка Парка.

 

В пресс-релизе говорится, что у Парка возникли проблемы со здоровьем, а пандемия COVID-19 заставила его принять окончательное решение отойти от бизнеса. Теперь он сможет проводить больше времени со своей женой, тремя их детьми и четырьмя внучками. Поклонники бренда и любители хорошего звука могут лично выразить свою признательность Майку Парку: все электронные письма, пришедшие по адресу mike@jamesloudspeaker.com, будут им прочитаны.

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