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Majority D80: не для всех, но для многих


20.10.2023 01:26

 

 

Новые активные полочники D80 производства британской компании Majority в пересчёте на российскую валюту стоят меньше 12000 рублей. Да, это цена в Великобритании, и всё же… Производитель обещает, что за эту сумму покупатель получит пару довольно компактных колонок с мощным напористым объёмным звучанием.

 

Мощность новинки – 80 Вт. В пресс-релизе говорится, что возможности пары D80 – это «солидный сбалансированный объёмный звук», достигаемый в том числе благодаря особой форме корпуса. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI ARC, USB, 3,5-миллиметровые RCA и AUX, а также оптический вход. Колонки поддерживают и беспроводное соединение – их можно напрямую подключить к смартфону или любому другому устройству с поддержкой Bluetooth.

 

Излучатели Majority D80 расположены под углом: звук направлен немного вверх. Компактные громкоговорители рассчитаны на использование в помещениях небольшой площади, они не занимают много места,а установить их можно где угодно, в том числе на книжной полке или на рабочем столе. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления: с его помощью можно регулировать громкость звука, выбирать аудиоисточники, настраивать эквалайзер.

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