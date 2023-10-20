Majority D80: не для всех, но для многих

20.10.2023 01:26

Новые активные полочники D80 производства британской компании Majority в пересчёте на российскую валюту стоят меньше 12000 рублей. Да, это цена в Великобритании, и всё же… Производитель обещает, что за эту сумму покупатель получит пару довольно компактных колонок с мощным напористым объёмным звучанием.



Мощность новинки – 80 Вт. В пресс-релизе говорится, что возможности пары D80 – это «солидный сбалансированный объёмный звук», достигаемый в том числе благодаря особой форме корпуса. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI ARC, USB, 3,5-миллиметровые RCA и AUX, а также оптический вход. Колонки поддерживают и беспроводное соединение – их можно напрямую подключить к смартфону или любому другому устройству с поддержкой Bluetooth.



Излучатели Majority D80 расположены под углом: звук направлен немного вверх. Компактные громкоговорители рассчитаны на использование в помещениях небольшой площади, они не занимают много места,а установить их можно где угодно, в том числе на книжной полке или на рабочем столе. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления: с его помощью можно регулировать громкость звука, выбирать аудиоисточники, настраивать эквалайзер.



