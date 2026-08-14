Majority Mini Shelford: мини-радио с аккумулятором
Британский производитель портативных радиоприёмников Majority решил проблему, на которую жаловались потребители, выпустив новую модель, которая работает от подзаряжаемого аккумулятора.
Когда на рынке появились приёмники Little Shelford, они вызвали нарекания специалистов и рядовых пользователей: устройство питается от четырёх батареек AA, которых хватает на 15 часов работы, и, поскольку радио, как правило, включено постоянно, замена элементов питания могла вылиться в круглую сумму. Новая модель, Mini Shelford, оснащается подзаряжаемым аккумулятором, рассчитанным на 20 часов работы.
Эти радиоприёмники выполнены в ретро стиле и имеют схожие размеры, но немного иные пропорции, нежели Little Shelford. В них также есть встроенный тюнер DAB+/FM; поддерживается подключение к смартфону по Bluetooth, но можно использовать и традиционное проводное подключение через разъём 3,5 мм. На цветном дисплее отображается название альбома и воспроизводимого трека; для управления есть поворотный регулятор; имеется функция будильника. Цвета корпуса: пыльно-розовый, оливковый, чёрный и кремовый.
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