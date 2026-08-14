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Majority Mini Shelford: мини-радио с аккумулятором


14.08.2026 18:55

 

 

Британский производитель портативных радиоприёмников Majority решил проблему, на которую жаловались потребители, выпустив новую модель, которая работает от подзаряжаемого аккумулятора.

 

Когда на рынке появились приёмники Little Shelford, они вызвали нарекания специалистов и рядовых пользователей: устройство питается от четырёх батареек AA, которых хватает на 15 часов работы, и, поскольку радио, как правило, включено постоянно, замена элементов питания могла вылиться в круглую сумму. Новая модель, Mini Shelford, оснащается подзаряжаемым аккумулятором, рассчитанным на 20 часов работы. 

 

Эти радиоприёмники выполнены в ретро стиле и имеют схожие размеры, но немного иные пропорции, нежели Little Shelford. В них также есть встроенный тюнер DAB+/FM; поддерживается подключение к смартфону по Bluetooth, но можно использовать и традиционное проводное подключение через разъём 3,5 мм. На цветном дисплее отображается название альбома и воспроизводимого трека; для управления есть поворотный регулятор; имеется функция будильника. Цвета корпуса: пыльно-розовый, оливковый, чёрный и кремовый.

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